Alexis será titular en lo que podría ser su último partido con el Arsenal

Alexis Sánchez fue ratificado como titular en el Arsenal en lo que podría ser su último partido con la camiseta de los "Gunners".



El elenco del tocopillano visita al West Bromwich Albion a partir de las 13:30 hora chilena para cerrar la fecha 21 de la Premier League.



El DT Arsene Wenger eligió al once estelar compuesto por: Cech, Chambers, Mustafi, Koscielny, Bellerin; Xhaka, Wilshere, Kolasinac; Iwobi, Alexis Sánchez y Lacazette.



Mesüt Ozil no irá ni al banco de suplentes y Wenger apostó por la inclusión de Iwobi como extremo.

Here it is - our team for the final game of the year#WBAvAFC pic.twitter.com/T9uGwaqKjO