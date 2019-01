Alexis Sánchez vuelve a la titularidad en el Manchester United

El técnico interino del Manchester Unted, Ole Gunnar Solskjaer, lo había anunciado y en la previa del encuentro ante el Reading, por la tercera ronda de la FA Cup, llegó la confirmación: Alexis Sánchez volverá a la titularidad en los Diables Rojos.

El delantero chileno retorna al once inicial después de casi dos meses en los que no fue de la preferencia del cesado José Mourinho y una lesión que lo marginó por semanas.

El Manchester United formará de la siguiente manera: Romero; Dalot, Bailly, Jones, Darmian; Fellaini, Fred, Pereira; Mata, Lukaku, Sánchez.

