Alexis Sánchez tras el duelo con Alemania: "Quedamos con un gusto amargo, pero nos vamos tranquilos"

Alexis Sánchez confesó que quedó con un "gusto amargo" tras el empate contra Alemania, puesto que a su parecer la selección chilena realizó un buen cometido en Kazan'. De paso, el Niño Maravilla también indicó que aún no dimensiona el haberse convertido en el goleador histórico de la Roja.



"No me doy cuenta de lo que he hecho como máximo goleador y asistidos, además de tener la mayor cantidad de partidos con Bravo, pero esta selección está para grandes cosas", afirmó.



En cuanto al desarrollo del encuentro, el jugador del Arsenal comentó que "quedamos con ese gusto amargo de que pudimos haber ganado en los primeros minutos, pero nos vamos tranquilos con mis compañeros y ahora a pensar en el otro partido".



Por otro lado, Sánchez llamó a la calma en relación a su estado físico, ya que comentó que se siente en buena condición y que no tiene ningún problema.