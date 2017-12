Alexis Sánchez será titular en Premier ante el Crystal Palace

Alexis Sánchez fue confirmado como titular para el partido del Arsenal ante el Crystal Palace válido por la fecha 21 de la Premier League.



El elenco del tocopillano visitará el Selhurst Park a partir de las 17:00 hora chilena, donde los "Gunners" intentarán igualar al Tottenham en la quinta posición.



El equipo dirigido por Arsene Wenger formará con: Cech; Chambers, Mustafi, Koscielny, Bellerin; Xhaka, Wilshere, Kolasinac, Ozil; Alexis Sánchez y Lacazette.





Our team once more: Cech, Chambers, Mustafi, Koscielny, Bellerin, Xhaka, Wilshere, Kolasinac, Ozil, Alexis, Lacazette#CPFCvAFC pic.twitter.com/iruTiv52HU