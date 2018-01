Alexis Sánchez será titular en el duelo entre Arsenal y Chelsea

Arsenal y Chelsea cerrarán este miércoles la fecha 22 de la Premier League a partir de las 16:45 hora chilena en el Emirates Stadium.



Alexis Sánchez fue ratificado como titular en el once estelar de los "Gunners", en lo que será su primer partido del año con la camiseta del Arsenal.



Arsene Wenger ya entregó el equipo titular que formará con: Cech, Chambers, Mustafi, Holding, Bellerin; Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles, Ozil; Alexis y Lacazette.





Here it is - our team to face @ChelseaFC #AFCvCFC pic.twitter.com/06MQX1QWPG