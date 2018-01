Alexis Sánchez será titular en el duelo de Manchester United por la FA Cup

Tal como se había adelantado, Alexis Sánchez se estrenará en esta jornada con la camiseta de Manchester United, en el marco del partido frente a Yeovil Town.



Así lo confirmaron las cuentas oficiales de los Diablos Rojos, con respecto al duelo que se desarrollará por la FA Cup.



Recordemos que el partido se desarrollará a las 16:55 de Chile.

How the Reds line up for tonight's @EmiratesFACup clash with Yeovil!



It's an #MUFC debut for @Alexis_Sanchez... pic.twitter.com/XB9AmCPdqo