El irregular desempeño de Alexis Sánchez en la Premier League lo tendrá que pagar el jugador, puesto que será suplente en el partido de Manchester United contra Derby County por la Carabao Cup.



Según dio a conocer el cuadro de los Diablos Rojos, el Niño Maravilla no estará en la oncena titular, que está conformada básicamente con varios suplentes.



Recordemos que Sánchez ha estado en el centro del análisis, a raíz de su irregular desempeño en el equipo.

