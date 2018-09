Alexis Sánchez será suplente en el debut en Champions del Manchester United

En el debut de Manchester United en Champions League, José Mourinho presentará un equipo mixto entre suplentes y titulares para enfrentar al modesto Young Boys de Suiza.

En ese esquema, Alexis Sánchez será suplente y será reemplazado por el joven inglés, Marcus Rashford.

Los diablos rojos formarán con De Gea; Dalot, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic y Pogba; Rashford, Matial y Lukaku.

Manchester United enfrenta a Young Boys este miércoles en el Stade de Suisse de Berna a las 16:00 hora de Chile.

