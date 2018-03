Alexis Sánchez se queda en el banco del Manchester United

De la cancha al banco de suplentes. El delantero chileno Alexis Sánchez no logra convencer en Manchester United y será suplente en la Copa FA.

El atacante nacional de 29 años fue criticado por figuras históricas de los Diablos Rojos, como Paul Scholes, luego de la eliminación de la Champions League.

The team news is in, #MUFC fans! Here's our starting XI for tonight's #FACup quarter-final... pic.twitter.com/eprNt67Hm5