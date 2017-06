Alexis Sánchez recordó enseñanza de Marcelo Bielsa: "Los goles ya van a salir"

En una distendida conferencia de prensa, un periodista brasileño le preguntó a Alexis Sánchez por la falta de finiquito de la Roja, que quedó de manifiesto contra Portugal.

Para responder, el tocopillano apeló a una de las enseñanzas de Marcelo Bielsa y reconoció que "siempre decía que lo preocupante es que no haya oportunidades y nos hemos creado muchas".

"Los goles ya van a salir, hay que tenerse confianza. Y qué mejor momento que en una final", puntualizó el delantero.





El máximo goleador histórico de la Roja invocó al técnico rosarino una semana después de que Arturo Vidal renegara de él.

En una conversación con un medio alemán, el Rey sostuvo que "del ochenta hacia arriba nacimos los mejores jugadores de la historia de Chile" y que "nos tocaron dos entrenadores muy buenos: Sampaoli y Pizzi".

Para Vidal, "Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones".