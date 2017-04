Alexis Sánchez quedó fuera del equipo ideal de la Premier League

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) entregó el tradicional equipo ideal de la temporada 2016/17.

El gran ausente en esta oncena es Alexis Sánchez, a pesar de que esta misma organización había nominado al chileno entre los seis candidatos a mejor futbolista del torneo días antes.

Actualmente, el tocopillano marcha tercero en la tabla de goleadores con 19 tantos, detrás del belga Romelu Lukaku, quien lleva 24 dianas con la camiseta del Everton, y el inglés Harry Kane, que suma 20 con el Toottenham Hotspur.

Estos últimos dos lideran el ataque del equipo inglés, mientras que las bandas quedaron bajo la tutela de Eden Hazard (Chelsea) y Sadio Mane (Liverpool).

#PFAawards | The PFA Premier League Team of the Year sponsored by @OfficialPanini pic.twitter.com/eQfXZ6h5Ll