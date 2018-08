Alexis Sánchez presentó problemas y será baja en el duelo entre Manchester United y Brighton

José Mourinho explicó por qué Alexis Sánchez no fue considerado para el partido entre Manchester United y Brighton, pese a que había entrenado con normalidad durante la semana.

El entrenador portugués reveló que el chileno presentó moestias físicas durante la práctica del viernes, antes de viajar al sur de Inglaterra.

"Alexis iba a jugar, pero tuvo un pequeño problema, así que decidimos darle la oportunidad a otro jugador de ataque”, afirmó el adiestrador.

