José Mourinho ratificó la formación del Manchester United para enfrentar al Crystal Palace en Old Trafford y no contará con Alexis Sánchez.

El chileno arrancará en la banca al igual que Marcus Rashford. En ataque, los diablos rojos alinearán a Jesse Lingard, Anthony Martial y Romelu Lukaku. Revisa la formación a continuación.

Today's #MUFC starting line-up includes four changes from our last #PL game...#MUNCRY pic.twitter.com/z7OGmUVXhr