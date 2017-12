Alexis Sánchez mostró en Navidad que sigue siendo un niño en las pichangas

Corrió como el verdadero "cabro chico e' Tocopilla". Alexis Sánchez pasó su Navidad mostrando por qué quienes lo conocen lo tildan de un niño.

Esto, porque en un video de Arsenal se ve al chileno corriendo detrás de una pelota en una pichanga con un verdadero batallón de mini hinchas gunners.

When @Alexis_Sanchez challenges all of our JG's to a match!

Yesterday the JG Christmas Party took place and what a day it was for our lucky 150 JGs!



