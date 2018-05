Alexis Sánchez: "Me ha sido difícil adaptarme al estilo de juego de Manchester United"

El delantero de Manchester United, Alexis Sánchez, conversó con Daily Mail en donde se refirió a los problemas que tuvo durante el segundo semestre de la temporada, considerando que no vivió una campaña destacada en los Diablos Rojos.



En el diálogo, el Niño Maravilla dio algunas claves con respecto a los motivos que lo hicieron tener un desempeño por lo bajo de lo esperado.



"Creo que en todos los partidos en los que he jugado, quizás me ha sido difícil adaptarme al estilo de juego y he ido conociendo a mis compañeros de equipo", afirmó.



Sánchez también analizó lo que representa Manchester United, comparándolo a cuando él estuvo en Barcelona.



"Creo que el United es realmente un club muy grande a escala mundial y más aún en Inglaterra, donde es el más grande. Siempre quieren ganar y luchar en todos los frentes y esa es la razón por la que quería venir aquí", dijo.