Alexis Sánchez jugó 77 minutos y colaboró en el triunfo del Manchester United contra Bournemouth

El Manchester United se impuso frente a Bournemouth por 1-2 en un partido de la Premier Leage que contó con Alexis Sánchez en la cancha hasta el minuto '77 y que realizó la asistencia del empate.

El marcador lo abrieron los locales gracias a una anotación de Callum Wilson a los 11 minutos de iniciado el encuentro. Cuando se cumplían los 35' Anthony Martial marcó el empate para el equipo de Mourinho gracias a una asistencia de Sánchez

Cuando el partido por la octava fecha de la liga estaba finalizando y se jugaba el segundo minuto de los descuentos, Rashford marcó el gol del triunfo para los diablos rojos.

Uno de los 'chascarros' que llamó la atención fue protagonizado por el futbolista chileno una vez iniciado el encuentro, cuando corriendo para dar un pase largo siguió de largo y terminó abrazando a los asistentes del partido.

Además, medios destacaron que a comienzos del partido el tocopillano fue el único de los futbolistas que se detuvo a firmar autógrafos al entrar al estadio.

