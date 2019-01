Alexis Sánchez irá al banco de suplentes en duelo entre Manchester United y Newcastle

Alexis Sánchez este miércoles podría volver a disputar un partido junto al Manchester United, aunque el chileno tendrá que esperar su oportunidad, ya que fue confirmado que irá al banco de suplentes en el duelo por la Premier League frente al Newcastle a las 17:00 horas del país.

Ole Gunnar Solskjær decidió que el tocopillano no entre en el once titular, aunque se trata de una decisión normal, considerando el tiempo que estuvo alejado de las canchas por la lesión que arrastró durante los últimos meses.

De esta forma, el United formará con:

3️⃣ changes for #MUFC tonight!



In come Valencia, Jones and Mata. #NEWMUN