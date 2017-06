Alexis Sánchez hizo una verdadera radiografía psicológica de Bravo, Medel, Isla y Vidal

La distendida conferencia de prensa que realizaron Claudio Bravo y Alexis Sánchez, incluyó una verdadera radiografía mental de los integrantes de la Roja por parte del delantero del Arsenal.

Tras recordar una frase de Pep Guardiola en el Barcelona en 2012 ("Cuando un jugador no hace su trabajo es cuando al equipo le va mal), el crack de la selección repasó a sus compañeros desatando las risas en la prensa.

"El capitán de América (Claudio Bravo) que es el líder y que tiene que tratar de conocer a cada jugador. El Gary (Medel) es gruñón y hay que saber llegar. El Celia (Arturo Vidal) es 'soy yo, el mejor'; el 'Huasito' (Mauricio Isla) a veces anda amurrado... está enamorado", dijo.

Y se incluyó: "A veces yo también me voy en mi nube. ¿Enamorado también? No... enamorado de mis perros".

Sánchez agregó que el ser chileno implica un sacrificio mayor: "Uno tiene que remar 10 veces más (...) Antes iba primero al gimnasio, me hacía videos. Ayer (jueves) me levanto y estaban todos los jugadores en el gimnasio, primero que yo. Con eso me sentí orgulloso".

"Cuesta estar entre los mejores. Hay días que me levanto de la cama y no dormí bien, me tomo un café y salgo a jugar (...) A veces no es fácil levantarse y tener que demostrar cada día", concluyó.