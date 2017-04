Alexis Sánchez fue ovacionado por los hinchas del Arsenal

Alexis Sánchez se robó todas las miradas tras la victoria del Arsenal ante el Manchester City. El tocopillano derrotó a Claudio Bravo y puso el 2-1 definitivo para meter a su equipo en la final de la FA Cup.



Una vez finalizado el encuentro, el tocopillano fue ovacionado por la fanaticada londinense y todos sus compañeros lo buscaron para felicitarlo. Además, Alexis volvió a buscar a un pequeño hincha y le entregó su camiseta.



Tras la victoria, el Arsenal se medirá ante el Chelsea el próximo 27 de mayo en Wembley para definir al campeón de la FA Cup.







✅ Scores winner in @EmiratesFACup semi-final

✅ Gives shirt to young fan

😁 @Alexis_Sanchez#AFCvMCFC 🔴2-1🔵 pic.twitter.com/ev01K92JyT