Alexis Sánchez forma parte de la oncena titular del duelo de Manchester United ante Tottenham

Alexis Sánchez llegó a Manchester United no a descansar, sino para ser siempre de la partida. Ese parece ser el mensaje de José Mourinho, ya que nuevamente el chileno será titular en el encuentro frente a Tottenham Hotspur.



Recordemos que el Niño Maravilla también jugó en el duelo ante Yeovil Town, en donde realizó un excelente desempeño, influyendo en dos goles.

The team news is in! Here’s your #MUFC starting XI for our @PremierLeague game against Tottenham… #TOTMUN pic.twitter.com/u6WTNtnzwE