Alexis Sánchez es titular ante el Crystal Palace por Premier League

El Manchester United vuelve a saltar a la cancha este lunes, cuando a partir de las 17:00 hora chilena, visite al Crystal Palace en el Selhurst Park.



Alexis Sánchez fue confirmado como titular en el equipo de José Mourinho, donde compartirá ofensiva con Romelu Lukaku y Jesse Lingard.



Los "Diablos Rojos" buscan ubicarse como único escolta del Manchester City e intentarán reducir la distancia de 19 puntos.



Los 11 del United: De Gea; Valencia, Lindeloff, Smalling, Ypung; McTominay, Matic, Porgba; Alexis, Lukaku y Lingard.

The line-ups are in! Here's your #MUFC starting XI for tonight's game... #CRYMUN pic.twitter.com/LCXW1NwRe2