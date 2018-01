Alexis Sánchez es el nuevo refuerzo del Manchester United

Alexis Sánchez finalmente será el flamante refuerzo del Manchester United por cuatro años y medio.

El acuerdo implica el traspaso del armenio Henrij Mkhitaryan, quien será enviado al Arsenal con un pase avaluado en 35 millones.

Ambos jugadores se tomarán los exámenes médicos este domingo y el chileno podrá debutar ante el Yeovil por la FA Cup.

El delantero se convertirá en el jugador mejor pagado de la Premier League, con un sueldo de 350 mil libras por semana más 100 mil extras por derechos de imagen.

Esto implica que el delantero recibirá 26,5 millones de euros anuales, superando ampliamente a su nuevo compañero, Paul Pogba, que recibía 15,3 millones.

Sánchez también se convierte en el deportista chileno que más dinero ha recibido en su carrera profesional, superando al tenista Marcelo Ríos, el futbolista Arturo Vidal y el jinete José Santos.

BREAKING NEWS: Henrikh Mkhitaryan​ to have medical at @Arsenal​ in next 48 hours. More on #SSN https://t.co/sZkdrnd9aF