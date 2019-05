Alexis Sánchez en la previa del lanzamiento de su película: 'Te enseña a luchar y salir adelante'

En la previa de la gran avant premiere de "Mi Amigo Alexis" de este lunes 27 de mayo, Alexis Sánchez habló de la forma en cómo su vida se verá reflejada en la cinta, partiendo desde su niñez.

"La vida es complicadísima. Me ha tocado estar solo en momentos difíciles que a veces la gente no se entera, así como ustedes también han estado solos, con momentos difíciles y complicados. Pero hay que aprender a sacar lo mejor de cada problema y lo he hecho en mi vida como futbolista", comenzó diciendo el tocopillano.

En esa línea, el delantero nacional agregó que "me ha tocado estar sólo en mi país luchando, y también vine acá a Chile y ganamos una Copa América para todo un país hermoso. Todo es sacrificio, esfuerzo, perseverancia y creo que la película lo dice, ya que te enseña a luchar y salir adelante. Para eso estamos y vivimos".

Alexis también le mandó un mensaje optimista a todos sus compatriotas. "No es fácil estar donde todo el mundo te mira, te apunta y se queja. Cuando estoy acá en Chile me siento como en casa, gracias al apoyo de la gente y de la familia. Espero volver a jugar otra Copa América y dejar a Chile en lo más alto posible", lanzó.

Finalmente, el goleador histórico de la Roja manifestó: "Esta película se trata de la enseñanza a los niños, del sacrificio, de la familia. Creo que esta cinta representa todo eso".

La película de Alexis Sánchez se estrenará este jueves 30 de mayo en los cines del país.