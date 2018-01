Alexis Sánchez aclara polémica con Thierry Henry: "Nunca me dijo que dejara Arsenal"

Alexis Sánchez ya comenzó los entrenamientos con el Manchester United, sin embargo, tuvo que salir a aclarar la polémica que involucra al ídolo del Arsenal, Thierry Henry.

A modo de despedida, el delantero escribió en su cuenta de Instagram que "recuerdo hoy una conversación que tuve con Henry, un histórico de Arsenal, que cambió de club por la misma razón que hoy me toca a mí".

El francés sufrió ataques por Twitter por esta razón, a lo que respondió: "Sé que no necesito explicar esto a la mayoría de los fanáticos del Arsenal, pero contrariamente a lo especulado, en ningún momento le dije a Alexis Sánchez que abandonara el Arsenal".

"No tenía idea de que iba a firmar para Manchester United hasta que lo vi en las noticias, como el resto de ustedes", aseguró el campeón del mundo en Francia '98.

I know I don’t need to explain this to the majority of Arsenal fans but contrary to speculation at no time did I tell Alexis Sanchez to leave Arsenal. I had no idea he was going to sign for Man Utd until I saw it on the news like the rest of you.