Alexis: 'Quiero demostrar mis habilidades y alegría en el Manchester United'

Desde que llegó en enero del año pasado al Manchester United, Alexis Sánchez ha tenido más malas que buenas actuaciones.

En entrevista con la BBC, el chileno explicó cuál es su gran desafío con los "Red Devils". "Tengo que marcar diferencias, quiero demostrar mi alegría y habilidades, sin importar cuánto juego. No sé cómo ve me la gente, pero el fútbol es mi pasión desde que tengo cinco años", señaló.

Sobre la derrota en la Champions ante el PSG, el seleccionado nacional apuntó que "cuando nos hicieron el primer gol algo no se sintió bien. Miré a mis compañeros y me di cuenta de que no lo íbamos a dar vuelta".

Además, el "Niño Maravilla" repasó a José Mourinho por su manejo del camarín. "Un día jugabas y al otro no ibas citado. Fuimos perdiendo confianza, yo personalmente no me sentía con ganas de jugar", sentenció.