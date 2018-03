Alexis: "Llamé a Bravo y le dije que era importante que estuviera acá con nosotros"

Alexis Sánchez conversó con los medios este miércoles en representación de todo el plantel de la Roja y abordó la polémica de la automarginación de Claudio Bravo.



"Hablamos ayer con mis compañeros de quién se atrevía a venir a hablar del tema y me eligieron a mí, estoy hablando acá por mis compañeros. Aclaramos que no se vuelva a hablar más el tema de Claudio", dijo el tocopillano.



El delantero reveló que "llamé a Claudio y le dije que era importante que estuviera acá con nosotros en nuestro nuevo proceso, es difícil ser el capitán de la selección".



"Nadie está enojado con él. Quieren que hablemos todos juntos y decirse las cosas a la cara. De hablar con él, sentarse todos y hablar igual por igual. Están las puertas abiertas para él, sabemos que es el capitán", agregó.



Respecto a las críticas de Bravo a la ANFP y al estado de Juan Pinto Durán, Alexis mandó la pelota al córner: "Del otro punto que sacó, él tiene que venir y hablar con ustedes. Lo que haya dicho tienen que preguntárselo a él".



El delantero comentó detalles de la llamada que sostuvieron el martes pasado y señaló que le dijo: "Era ideal que tú vinieras, eres el capitán, el jugador importante que tenemos. Pero él tendrá sus razones y sus motivos. Necesita tiempo para pensar, reflexionar y hablar con nosotros de todas las cosas".



"Para mí somos una familia incluyendo a Claudio. Es importante y lo sabe. Para el entrenador es muy difícil entrar y que hayan problemas. Queremos que esto sea una familia y ayudar al entrenador", añadió.



Por último, no le hizo el quite a una futura designación como capitán. "Yo no tengo ningún problema. Hay un capitán que es Claudio. Si tengo la oportunidad de ser capitán lo haré de buena forma y feliz", concluyó.