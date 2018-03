Las redes sociales no perdonan cuando ocurre un hecho relevante, y eso sucedió con la eliminación del Manchester United de la Champions League.

Alexis Sánchez, traspasado desde el Arsenal en enero, fue el objeto de gran parte de las burlas por su opaca actuación.

El chileno, a diferencia de lo realizado con los "Gunners", no ha podido ser la gran figura que todos esperan con el elenco de José Mourinho.

When you come to the 'Theatre of Dreams'



But realise the 'dreams' died with Fergie. pic.twitter.com/UxVJPCmiSf