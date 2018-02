Alexis es ratificado como titular para enfrentar al Sevilla en Champions

El Manchester United confirmó el once estelar para enfrentar este miércoles al Sevilla en el Sánchez Pizjuán por los octavos de final de la Champions League.



José Mourinho apostó por Alexis Sánchez como titular en el partido de ida, donde el tocopillano hará su debut en el torneo europeo con los "Reds" a partir de las 16:45 hora chilena.





