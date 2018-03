Alexis es confirmado como titular para enfrentar al Sevilla por Champions League

El Manchester United se jugará este martes un cupo dentro de los ocho mejores de la Champions League cuando enfrente al Sevilla a partir de las 16:45 hora chilena.



El equipo dirigido por José Mourinho ratificó el once titular que saldrá a la cancha en Old Trafford y que contará con Alexis Sánchez desde el inicio.



Los Diablos Rojos formarán con: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, Matic, Fellaini, Lingard, Alexis, Rashford y Lukaku.



Cabe recordar que ambos elencos igualaron 0-0 en el Sánchez Pizjuán en la ida de los octavos de final.

How #MUFC line up for tonight's #UCL clash... pic.twitter.com/a7OsKpvmhD