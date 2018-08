Alexis debuta con triunfo en la Premier junto al Manchester United

El Manchester United debutó con un triunfo en la Premier League ante el Leicester City tras imponerse por 2-1 con goles de Paul Pogba y Luke Shaw.



Los "Diablos Rojos" abrieron el marcador cuando iban apenas 2' de partido. Alexis Sánchez definió en el área, pero tras un rebote, Daniel Amartey tocó el balón con su brazo derecho y el árbitro no dudó en cobrar penal.



Paul Pogba se paró desde los doce pasos y fusiló a Kasper Schmeichel para poner el 1-0 parcial. En la segunda mitad, Juan Mata se despachó con una excelente asistencia para dejar solo a Shaw, que definió con calidad al poste derecho de Schmeichel.



No obstante, sobre el final Jamie Vardy puso la cuota de incertidumbre y descontó para los foxes, tanto que no alcanzó para la remontada.



Con este triunfo, el United calma las críticas sobre su juego en la pretemporada y queda en lo más alto de la tabla.