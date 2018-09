Alexis: "Cuando uso la camiseta de Chile se me paran los pelos"

El delantero chileno Alexis Sánchez no se guardó nada para hablar de la Roja con la revista United Review de Manchester, donde fue sumamente autocrítico sobre la actuación de la selección nacional previo al Mundial.

"Estamos pensando en el próximo Mundial, muy arrepentidos por no clasificar a Rusia. Muchos jugadores se sintieron mal y estuvieron tristes, porque el mundial es algo espectacular. Lo jugué dos veces. Espero ir a otro Mundial y ganar el respeto que Chile tuvo antes".

En esa misma línea, el tocopillano tuvo palabras sobre las dos Copa Américas que ganó el combinado criollo ante Argentina.

"Fue lindo para todos. Además, le ganamos a Argentina, que era una potencia mundial con jugadores impresionantes. Los chilenos lo recordarán por el resto de sus vidas. Necesitamos repetir ese triunfo y hacer lo mejor para llevar a Chile a la cima", añadió.

Finalmente, Alexis recordó uno de los días más emocionantes de su vida: cuando debutó por la selección adulta.

"La primera vez que usé la camiseta de Chile no lo podía creer. Es algo muy lindo y que ahora aprecias más porque no llegamos al Mundial. Cuando uso la camiseta de Chile se me paran los pelos", cerró.