Alexander Aravena, figura de la sub 17: 'Soy de barrio, vivo en La Pincoya'

La roja sub 17 logró una gran participación en el sudamericano de la categoría, consiguiendo los pasajes para el mundial y quedando en el segundo lugar del torneo continental a sólo un gol de lograr el título del campeonato.

Una de las grandes figuras del equipo de Hernán Caputto fue el delantero Alexander Aravena. El joven jugador de Universidad Católica conversó con ADN Deportes y analizó su gran participación en Perú.

"Si, una experiencia nueva para mí ya que cuando me baje del avión amanecí todo bien y al otro día estuve con Piñera, con mis compañeros y fue algo nuevo, la gente me saluda me mira distinto, me saludan y feliz por lo que estoy pasando".

Además confesó a quién tiene de referente en el fútbol: "Mi jugador favorito es Suarez, encuentro que es un tipo muy hábil, goleador y eso es lo que me gusta de él, sus desmarques también son explosivos y que es goleador y eso es lo que me gusta de él".

"Soy de barrio, vivo en Huechuraba población La Pincoya y orgulloso de vivir ahí", manifestó Aravena quién comenzó de muy pequeño en el fútbol, "esto empezó a los ocho años cuando jugaba en el colegio, en la escuela Carlos Prats González y hubo un reclutamiento de Católica y ahí me vieron jugar, contra un colegio de la municipalidad y me acuerdo que marque tres goles y ahí don Alfonso Garcés me vio y me dijo que me fuera a probar".

"Monito", como lo apodan, entregó sus características que lo han ido proyectando como una de las opciones del recambio del fútbol chileno: "Soy inteligente para jugar, marco bien a los espacios de los centrales, le como las espaldas, me asocio bien y que soy goleador. Y por mejorar encuentro que mejorar el aguante, si tengo espacios pegarle y rematar, tener un poco más de individualidad y eso creo que me faltaría por mejorar".

Con 4 goles en el hexagonal final del sudamericano sub 17, Aravena fue fundamental en la clasificación de Chile y espera cumplir un buen papel en el Mundial en Brasil.