Alertan sobre estafador que se hace pasar por Mario Salas

Tras el exitoso paso de Mario Salas por el Sporting Cristal, desde Perú aseguran que tras la salida del entrenador para llegar a Colo Colo, hay un estafador que se hace pasar por él para lucrar.

El representante de futbolistas, Elio Casareto, advirtió por medio de redes sociales que un sujeto que suplanta al estratego de los albos para engatusar a sus posibles víctimas.

En una publicacipon realizada en su cuenta de Twitter, Casareto sostuvo que "el estafador que se hace pasar por Mario Salas no se detiene. Ayer llamó a un futbolista de Alianza Lima y le dejó un mensaje en el hotel de Santiago. La persona que cobra el 'seguro”' en Western Unión se llama Óscar Enrique Vidal Morales".

El estafador q se hace pasar por Mario Salas no se detiene. Ayer llamó a un futbolista de Alianza Lima y le dejó un mensaje en el hotel en Santiago. La persona q cobra el "seguro" en Western Union se llama Oscar Enrique Vidal Morales @Carabdechile @SafapPeru @agremiados @sifup pic.twitter.com/zFPi68Hpuz — Elio Casareto (@ecasareto) 3 de abril de 2019

Según consigna La Cuarta, hay otro jugador peruano contactado por el supuesto "Comandante": Jhonny Vidales, del Melgar.

"Me llamaron en la noche para proponerme ir a jugar al Numancia de España y me pidieron una póliza de dos mil dólares. Me quisieron estafar y conozco otros jugadores a los que también los llamaron para decirles lo mismo", lanzó el volante.