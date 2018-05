Alemania entregó lista de 27 preseleccionados con Neuer en la nómina

La selección alemana entregó una lista con 27 preseleccionados para el Mundial de Rusia.



Manuel Neuer, quien no juega hace un año producto de una lesión en su pie izquierdo, finalmente fue convocado por Joachim Löw.



Uno que no estará en el Mundial es Mario Götze, autor del gol alemán en la final de Brasil 2014 ante Argentina. "Vimos que no fue su temporada, no tuvo un nivel acorde con su calidad. Creo que tiene una calidad inmensa y lo ha demostrado, pero no estuvo en ese nivel", explicó el DT.



Además, André Schürrle, quien convirtió dos de los siete tantos en el histórico 7-1 a Brasil, también quedó descartado para la máxima cita planetaria.