Alejandro Tabilo batalló pero finalmente quedó fuera del Challenger 80 de Shymkent en Kazajistán

Pese a disputar una de sus mejores semanas de su carrera tenística, el chieno Alejandro Tabilo (341° ATP) no logró avanzar a la gran final del Challenger 80 de Shymkent 2, en Kazajistán y terminó cayendo en tres sets ante el eslovaco Andrej Martin (154°).

Tabilo, cuarta raqueta nacional, cayó por parciales de 7-5, 6-7 y 2-6 en las semifinales del torneo, en una semana en que alcanzó la ronda de los cuatro mejores, marcando la mejor semana de su carrera desde que debutó en el profesionalismo.

Pese a que Tabilo comenzó ganando el primer set, Martin se impuso con su jerarquía logrando no solo equiparar el partido, si no que además ganándolo en un tercer set en que literalmente el físico del chileno no respondió.

Con su campaña alcanzando las semis, Tabilo sumará 29 puntos para el raking ATP y subirá hasta el puesto 310 del listado mundial, marcándose como la mejor posición alcanzada por el tenis en su carrera.