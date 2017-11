Alcaldesa de Viña y los arreglos del Sausalito: "Es imposible hacerlos antes del partido"

A falta de 12 días para el partido entre Everton y Colo Colo en el Sausalito, aún no sale humo blanco respecto a los arreglos que debe hacer el elenco ruletero en el estadio para que se pueda disputar el partido.



La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, aseguró que las modificaciones del recinto ya no se hicieron y le pasó la responsabilidad a Everton: "El tema de los arreglos es imposible hacerlos antes del partido. Es un tema que se debió haber hecho antes".



"Hoy día lo único que interesa es que el partido se juegue en Viña del Mar y espero que así sea (...) Los arreglos los tiene que hacer el Everton, la municipalidad no tiene que hacerlos", agregó.