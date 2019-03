Alberto Acosta elogió a Patricio Rubio: 'Bienvenido al grupo de los cuatro goles'

Alberto Acosta tuvo palabras de elogio para Patricio Rubio por su brillante actuación con la Universidad de Concepción en Copa Libertadores.

El histórico jugador de Universidad Católica también anotó cuatro goles en un partido, y confesó en conversación con ADN que no sabía que su logro era un record. "Me acuerdo muy bien. Aparte de los cuatro goles, usé unos botines rojos. Decíamos que íbamos a hacer mucho más goles. Esos botines yo no los usé más. No sabía que estaba en la historia de la Libertadores".

Además, el ídolo de San Lorenzo de Almagro le mandó sus felicitaciones a Rubio. "Quiero felicitar al Patito y bienvenido al grupo de los cuatro goles. No es fácil eso".

El ídolo cruzado además confesó que estará atento al duelo de Universidad Católica frente a Unión La Calera el día sábado a las 20:00 horas.