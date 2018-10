Alan Shearer: Alexis Sánchez resume todo lo malo que pasa en Manchester United

Un duro juicio con respecto al nivel que está teniendo Alexis Sánchez fue el que realizó el histórico atacante inglés, Alan Shearer.



El otrora crack de Newcastle se sumó a quienes han cuestionado el desempeño del Niño Maravilla en Manchester United, en donde ha debido lidiar con las marginaciones.



"Alexis es un jugador por el que se luchó con uñas y dientes para contratarlo. Pero hoy en día resume todo lo malo que pasa en el United", lanzó Shearer en una columna publicada en The Sun.



Para el goleador británico, Alexis "no ha llegado a los niveles que le vimos en Arsenal y hay que preguntarse por qué".



Vale mencionar que Shearer no solo lanzó duros epítetos contra Sánchez, sino que también a Paul Pogba, de quien dijo que no sirve "ni para limpiar los zapatos de las leyendas del United".