Agustín Orión y llave contra Palmeiras: "Creo que tenemos chances de pasar"

El arquero de Colo Colo, Agustín Orión, tuvo una extensa conversación con el sitio oficial del club, en donde anticipó el sentir del plantel con miras al trascendental encuentro frente a Palmeiras, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.



"Imposible no hay nada, no existe eso. Es difícil, como lo fue el anterior y la fase de grupo. Los partidos hay que jugarlos y nosotros venimos con muchas ansias de jugarlo, ganarlo y no solo ganarlo, si no que pasar de fase y volver a hacer un poco más de historia no solo como club sino que como país, hace mucho que un equipo no está en esta instancia", dijo.



A pesar del marcador adverso, el argentino consideró que "creo que tenemos con qué" dar vuelta el resultado, ya que "se vio en el primer partido, entonces imposible no hay nada. Creemos que tenemos muchas chances de pasar".



Por otro lado, el arquero del Cacique habló acerca del mal momento que atraviesa el equipo en el torneo local, manifestando que "en el año han pasado muchas cosas y sabemos también que en muchos partidos que hemos perdido no hemos estado a la altura de lo que significa Colo Colo. Y de eso se sale de la misma manera como se sale campeón: entrenando bien, siendo autocríticos, saber que no todo está mal. Pero somos conscientes que hay que mejorar porque si estamos así por algo es".