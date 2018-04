Agustín Orión arriesga dura sanción por supuestos dichos racistas a Beausejour

Las polémicas del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo parecen no acabar tras la victoria de los albos.



En la expulsión de Jean Beausejour, varios hinchas azules acusan a Agustín Orión de insultar al carrilero y haberlo tratado de "mono".



Los supuestos dichos racistas del portero son duramente castigados por el reglamento. Según el Artículo 63, si se llega a comprobar el hecho, Orión arriesga entre cinco y 10 fechas de castigo.



Beausejour no confirmó ni desmintió la supuesta agresión tras ser consultado. "No voy a explicar en detalle lo que pasó en la cancha. A veces se generan discusiones de harto calibre. Nunca voy a filtrar algo, es lo único que nos va quedando a los jugadores ante tanta exposición y cámaras", indicó.