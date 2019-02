Aguad: 'Lo de Jiménez no alcanzó a conversarse en el directorio'

Luis Jiménez fue pedido por Frank Kudelka como refuerzo de la U, pero finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Este jueves, Sabino Aguad explicó por qué el "Mago" no llegó al CDA. "Todo pasó en un día, los llamados los hicimos el técnico y yo, no alcanzó a conversarse en el directorio. Ya había sido anotado en Palestino, nunca nos dijeron un valor y lo que pedía no estaba a nuestro alcance", dijo el gerente deportivo.

Consultado por el interés en Maximiliano Ceratto, el directivo señaló que "comenzamos con un préstamo y ofrecimos una compra, pero rechazaron la oferta cuando estábamos dispuestos a pagar más que por cualquiera de nuestros refuerzos".

Además, Aguad se refirió a la situación contractual del preparador de arqueros, Javier Flores. "Nosotros lo llevamos a Arequipa pensando en que podía hacer el calentamiento previo, pero preferimos no meternos en problemas. Sigue siendo empleado del club porque nunca firmó su finiquito", cerró.