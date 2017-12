Agente de Soteldo: "Mosa me llamó y entre sus prioridades está Yeferson"

El representante de Yeferson Soteldo, Sebastián Cano, conversó con ADN Deportes y reveló que desde Colo Colo ya existen acercamientos para contar con la carta del volante para la próxima temporada.



"Me llamó (Aníbal Mosa) cuando terminó el torneo para explicarme un poco cuál era el proyecto del club. Me llamó para presentarse, saber quién era él, qué era Colo Colo y lo que tenía pensado y que entre sus prioridades estaba Yeferson", dijo el agente



Además, aseguró que "están muy interesados en Yeferson y el técnico también piensa que es una de las prioridades (...) Colo Colo es una muy buena opción. Terminó quedando campeón, tiene un técnico con ADN ganador. Estamos contentos que un club tan grande de América esté interesado en él".



Por último no descartó que Soteldo siga un año más en Chile en vez de emigrar al extranjero, sin embargo, siempre y cuando recale en uno de los tres grande del país.



"Le seduce la idea de jugar Copa Libertadores. Nosotros conocemos muy bien el plantel de Colo Colo. Para nosotros es satisfactorio que un club tan grande tenga las intenciones de tratar de buscar una solución y quedarse con un porcentaje de la ficha de Yeferson", concluyó.