Agente de Mesut Özil reventó contra quienes tratan de "pecho frío" al alemán

"La gente siempre está diciendo que Mesut no pelea o ataca, que tiene un lenguaje corporal pobre, pero está desesperado por ganar".

Esta fue parte de la iracunda reacción de Erkut Sogut, agente del volante de Arsenal, ante quienes acusan al jugador de ser "pecho frío", sobre todo, tras su desempeño en la goleada del Bayern Munich 5-1 por Champions League.

"No estoy de acuerdo con que Mesut no se haya implicado en los grandes partidos, ¿qué hay de la victoria en casa ante el Chelsea esta temporada y el Manchester United el año anterior?", lanzó en BBC, según consigna Mundo Deportivo.

What the fuck is Ozil doing?pic.twitter.com/EcZwyc2MQg