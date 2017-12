Agente de Macnelly Torres confirmó interés de Universidad de Chile

Macnelly Torres, una de las obsesiones de Aníbal Mosa para Colo Colo, atrae esta vez a otro equipo chileno: La Universidad de Chile.

Así lo confesó su agente Alex Ríos a La Cuarta: "Mi socio en Chile me confirmó que la U preguntó por Macnelly Torres".

"Yo le dije que no había problemas, que le diera para adelante con el tema. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido nada oficial, aunque no lo descartamos", añadió.





Este lunes fue el propio Ronald Fuentes quien confirmó el interés de los azules en un 10. Si bien no dio nombres, sí descartó el regreso de Walter Montillo para reforzar al equipo de Hoyos.

Sin embargo, el propio Ríos confirmó que la operación "se ve difícil, porque Macnelly tiene una gran identificación con Colo Colo".

Recordemos que Macnelly Torres ya tuvo un paso por el cuadro albo en 2008, cuando compró su pase en 2,2 millones de dólares, equipo con el que ganó dos títulos. Su regreso a Chile implicaría un pago no menor a los 2,5 millones de dólares.