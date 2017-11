Agente de Lorenzetti: "No nos parece que le ofrezcan renovar por seis meses"

Universidad de Chile vive un momento inmejorable en lo deportivo: finalista en la Copa Chile y escolta de Unión Española en el Transición a tres puntos.



Fuera de la cancha, la directiva de Azul Azul avanza en las negociaciones de los jugadores que finalizan contrato como Christian Vilches, David Pizarro, Lorenzo Reyes y Nicolás Guerra.



Sin embargo, las tratativas con Gustavo Lorenzetti están paradas. Los universitarios le ofrecen seis meses más de contrato al "Duende", quien finaliza su vínculo en junio de 2018, sin embargo, el jugador pretende una extensión que le permita finalizar su carrera en la U.

"Hablé con Ronald Fuentes y me dijo que la idea del club es ofrecerle esos seis meses. Lo hablaré con Gustavo, pero no nos parece que nos pongan un tiempo tan corto. Tiene 32 años, y hoy los jugadores juegan hasta los 36 o 37 años", dijo el representante del futbolista Washington Castro.



"Él puede estar perfectamente tres o cuatro años más en la U o en cualquier otro club. Que le ofrezcan seis meses, no nos encaja por ninguna parte. Esperamos otra propuesta; si no, habrá que ver otras opciones", agregó el agente en conversación con El Mercurio.