Agente de Guede se refiere al interés de Independiente de Avellaneda

Tras el supuesto interés de Independiente de Avellaneda en contar con Pablo Guede, su representante Leonardo Cauterucci salió al paso de los rumores y aseguró que por ahora son solo trascendidos.



"Pablo (Guede) está muy bien en Colo Colo. Ha salido campeón y ha tenido logros a lo largo del año y medio que ha estado en el club", dijo el exarquero en conversación con radio La Red de Argentina.



Respecto al sondeo del "Rojo": "El club del que se está hablando es un club grande (Independiente) y por eso salen continuamente trascendidos, pero debido a cómo se dio la salida del técnico anterior (Ariel Holan), hay que prestarle la atención necesaria".



Guede finaliza contrato con Colo Colo en junio de 2018. Desde los albos le ofrecen renovar por US$ 1,3 millones anuales (actualmente gana US$ 1 millón), sin embargo, su representante exige US$ 2 millones para extender el vínculo hasta fines de 2019.