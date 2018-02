Agassi felicita a Federer tras ser desplazado como el N°1 más "veterano"

El suizo Roger Federer logró este viernes agigantar aún más su exitosa carrera tenistica tras derrotar al holandés Robin Haase por 4-6, 6-1 y 6-1 en el ATP de Rotterdam, resultado que le permitió volver a situarse como el número 1 del planeta.

A sus 36 años, Federer se convirtió en el tenista más veterano en situarse en la cima del ranking ATP, quitándole ese lugar que hasta este viernes ostentaba el estadounidense Andre Agassi.

El extenista había logrado dicho récord en 2003, con 33 años y no quedó indiferente con la noticia, ya que se dio el tiempo de felicitar el suizo por medio de su cuenta de Twitter.

¡Felicitaciones por otro logro notable!", fueron las palabras del norteamericano por la red social a Federer.

36 years 195 days...@RogerFederer continues to raise the bar in our sport. Congratulations on yet another remarkable achievement!!