Agassi: 'En este nivel Garín seguirá sumando triunfos y mejorando'

Andre Agassi es una leyenda del tenis, pues ganó los cuatro Grand Slams y fue varios años número uno del mundo.

En conversación con La Tercera en Australia, el norteamericano sorprendió con sus alabanzas a Christian Garín.

"Un chico con un físico muy potente. Cuando lo conocí, me hizo recordar a Guillermo Cañas por sus golpes y su potencia. Es fuerte como un toro, en este nivel seguirá ganando partidos y mejorando", indicó el actual entrenador de Grigor Drimitov.

Respecto a su rivalidad con Marcelo Ríos, el "Kid de Las Vegas" aseguró que "es uno de los mayores talentos que se haya parado en una cancha de tenis. Sus manos eran fenomenales, manejaba la velocidad de la pelota como quería. Pudo haber hecho muchísimo en el deporte".

Consultado sobre el temprano retiro del "Chino", el extenista comentó que "no puedo juzgar sus objetivos y los deseos de triunfo que tuvo en su carrera, solo puedo juzgar sus habilidades. Y dado que eran tan especiales, pudo y debió haber hecho más".

Por último, Agassi tuvo palabras para su carrera fuera de las canchas. "Una de mis mayores luchas, una vez que me retiré, fue tener que determinar de qué manera me mantendría ligado sin comprometer mi misión en la vida. Ahora que decidí trabajar con Grigor fue porque me interesó el desafío y estaba seguro de que lo iba a disfrutar. Lo estoy haciendo", expresó.