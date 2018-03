Adrián "Carucha" Fernández regresó al Monumental para capacitarse como DT

Adrián "Carucha" Fernández volvió al estadio Monumental tras 14 años y se entrevistó con Pablo Guede en uno de sus tantos viajes para capacitarse como director técnico.



El exdelantero albo estará por 15 días en el recinto de Macul para "ver los entrenamientos, la metodología que Pablo (Guede) utiliza. Cuando termine acá me voy para Brasil y sigo. Ya estuve en Europa, en España y Alemania".



El argentino no ocultó su alegría por volver a pisar el Monumental y señaló que "jamás pensé en volver a estar por acá. Me recibieron muy bien. La idea es capacitarse y de apoco ir arrancando la carrera que uno quiere lograr. Colo Colo es Europa. Te pones el buzo y ya sientes todo lo que genera Colo Colo."



Por último, aseguró que pese al poco tiempo que estuvo en el club, la gente lo recuerda porque "uno se entregaba al máximo y trataba de hacer las cosas que correspondían en ese momento".