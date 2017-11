ADN Motor: ¿Se gasta más combustible usando el aire acondicionado?

¿Cuántas veces te has visto acalorado en medio de un taco y no has querido encender el aire acondicionado de tu vehículo?

El mito eterno frente a esta inquietud dice que al activar esta función, los automóviles gastan más combustible. ¿Será verdad? Carlos Jimeno responde a esta eterna duda en un nuevo capítulo de ADN Motor.